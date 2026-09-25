Je 1.500 Euro Preisgeld für kulturell engagierte Vereine, das hat der Landkreis Cochem-Zell jüngst bereits zum fünften Mal ausgelobt. Doch was bringt eine solche Auszeichnung und was haben die Preisträger mit dem Geld vor?
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Vier Vereine wurden Anfang der Woche für ihr kulturelles Engagement vom Landkreis Cochem-Zell ausgezeichnet. Zwei davon, der Männergesangverein Ediger-Eller und die Theatergruppe Meggalich Näälisch Blankenrath, haben den mit 1500 Euro dotierten Kulturförderpreis erhalten.