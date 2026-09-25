Kulturförderung Cochem-Zell Preisgeld erhalten: Wozu es in Blangat und Edscha dient Ulrike Platten-Wirtz 25.09.2026, 14:00 Uhr

i Mit Lustspielen, teils auf Hunsrücker Platt, unterhält die Theatergruppe aus Blankenrath die Menschen in der Region. Dafür hat die Gruppe jüngst den Kulturförderpreis Cochem-Zell erhalten. Ulrike Platten-Wirtz

Je 1.500 Euro Preisgeld für kulturell engagierte Vereine, das hat der Landkreis Cochem-Zell jüngst bereits zum fünften Mal ausgelobt. Doch was bringt eine solche Auszeichnung und was haben die Preisträger mit dem Geld vor?

Vier Vereine wurden Anfang der Woche für ihr kulturelles Engagement vom Landkreis Cochem-Zell ausgezeichnet. Zwei davon, der Männergesangverein Ediger-Eller und die Theatergruppe Meggalich Näälisch Blankenrath, haben den mit 1500 Euro dotierten Kulturförderpreis erhalten.







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