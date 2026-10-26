Claudio d’Attis ist in der Welt schon viel herumgekommen. Seit einigen Wochen wohnt er in Bernkastel-Kues und will ein außergewöhnliches Projekt an der Mosel realisieren.
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Wenn es in alten Gewölben knackt oder der Wind durch steile Weinbergslagen pfeift, sehen die meisten vor allem Tradition. Claudio d’Attis sieht dort auch die Zukunft. Seine eigene Karriere ist dabei so vielschichtig wie sein neues Projekt: 1978 in Köln geboren, wuchs D’Attis in einem kleinen Ort in Süditalien auf.