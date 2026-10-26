In Hollywood ausgezeichnet
Preisgekrönter Regisseur dreht Weinfilm an der Mosel
Preisgekrönter Regisseur an der Mosel: Claudio d’Attis hat kreative Ideen für neue Filme.
Preisgekrönter Regisseur an der Mosel: Claudio d’Attis hat kreative Ideen für neue Filme.
TV/Hans-Peter Linz

Claudio d’Attis ist in der Welt schon viel herumgekommen. Seit einigen Wochen wohnt er in Bernkastel-Kues und will ein außergewöhnliches Projekt an der Mosel realisieren.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn es in alten Gewölben knackt oder der Wind durch steile Weinbergslagen pfeift, sehen die meisten vor allem Tradition. Claudio d’Attis sieht dort auch die Zukunft. Seine eigene Karriere ist dabei so vielschichtig wie sein neues Projekt: 1978 in Köln geboren, wuchs D’Attis in einem kleinen Ort in Süditalien auf.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren