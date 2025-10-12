Die Kirche St. Philippus und Jakobus in Mittelstrimmig wird zur Konzertstätte. Vier unterschiedliche Chöre tragen sowohl kirchliche wie weltliche Melodien vor.
Zusammen mit befreundeten Chören gibt der Kirchenchor Mittelstrimmig am Samstag, 18. Oktober, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Mittelstrimmig ein Konzert. Neben dem gastgebenden Chor werden auch die Chorgemeinschaften, Brohl-Moselkern, Blankenrath-Liesenich und der Männergesangverein aus Dexheim ihr gesangliches Können unter Beweis stellen.