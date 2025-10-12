Konzert in der Kirche Potpourri bekannter Melodien erklingt in Mittelstrimmig 12.10.2025, 14:00 Uhr

i Der Kirchenchor Mittelstrimmig veranstaltet am 18. Oktober ein Konzert in der Kirche. Leonie Gossler

Die Kirche St. Philippus und Jakobus in Mittelstrimmig wird zur Konzertstätte. Vier unterschiedliche Chöre tragen sowohl kirchliche wie weltliche Melodien vor.

Zusammen mit befreundeten Chören gibt der Kirchenchor Mittelstrimmig am Samstag, 18. Oktober, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Mittelstrimmig ein Konzert. Neben dem gastgebenden Chor werden auch die Chorgemeinschaften, Brohl-Moselkern, Blankenrath-Liesenich und der Männergesangverein aus Dexheim ihr gesangliches Können unter Beweis stellen.







Artikel teilen

Artikel teilen