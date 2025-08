Lukas Stollhof, Konzertorganist und Regionalkantor, setzt die Reihe der Cochemer Orgelmatinéen am Samstag, 9. August, um 11 Uhr fort. Mit dem Titel Programm „Schumann, Pop and Pipes“ erwartet den Zuhörer Klassik und Pop an der Cochemer Orgel in der Kirche St. Martin. Robert Schumanns „Stücke in kanonischer Form“, opus 56 von 1845 wechseln ab mit bekannten Poptiteln. Eine gute halbe Stunde Orgelmusik, eingebettet in einen Psalmtext am Anfang und ein Gebet am Schluss, soll den Zuhörer dazu veranlassen, zu Ruhe zu kommen und meditative Gedanken zu fassen.

Lukas Stollhof, Jahrgang 1980, studierte Kirchenmusik, Orgel und Instrumentalpädagogik in Stuttgart bei L. Lohmann und B. Haas und in Amsterdam bei J. v. Oortmerssen. Er war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes und Preisträger verschiedener Orgelwettbewerbe, unter anderem des ARD-Musikwettbewerbs 2011 in München und des Bachwettbewerbs 2008 in Leipzig. Komposition und Aufführung eigener Werke sind seine größten Aufgaben. Stollhof, der in seiner Jugend einige Jahre bei Marion Oswald, damals Kirchenmusikerin in Neuwied, Klavierunterricht erhalten hat, ist seit 2008 als Regionalkantor in Oberwesel am Rhein und für das Bistum Trier tätig.

Orgelstücke von Frühbarock bis Moderne

Bei Orgelkonzerten im In- und Ausland kommt sein breit gefächertes Repertoire von Frühbarock bis zur Moderne zum Einsatz. Er ist gefragter Begleiter von Chören und Solisten. Seine musikalische Vielseitigkeit zeigt sich nicht zuletzt in Komposition und Aufführung eigener Werke. An der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf hatte Lukas Stollhof von 2010 bis 2018 einen Lehrauftrag für Orgel. Er spielte das gesamte Orgelwerk der Komponisten Mendelssohn-Bartholdy (2009), Robert Schumann (2010), Franz Liszt (2011) und Cesar Franck (2022) ein und 2016 spielte er zum 100. Todesjahr von M. Reger dessen große Orgelwerke in einem Zyklus in der Liebfrauenkirche Oberwesel und nahm diese für das Internetportal YouTube am Spieltisch auf. 2017 folgte im 80. Todesjahr von Louis Vierne ein Zyklus mit dessen sechs Orgelsymphonien. 2020 entstanden die Bach-Aufnahmen des gesamten Orgelbüchleins sowie der sechs Schübler-Choräle.

2021 erstellte er eine fünfteilige Orgelführung an der Eberhardt/Klais-Orgel der Liebfrauenkirche Oberwesel. 2022 spielte er das gesamte Orgelwerk von C. Franck im Rahmen des Orgelzyklus und nahm Videos davon auf. 2023 folgten die Orgelwerke von M. Duruflé und J. Brahms sowie 2024 die von F. Liszt und 2025 Reubke und Schumann. Neu ist die Reihe Pop’n’Pipes mit Popsongs, die Lukas Stollhof für Orgel arrangiert hat. Seit 2019 ist er Vorsitzender des Diözesanverbandes Pueri Cantores im Bistum Trier sowie Leiter der Musik-AG des Deutschen Pueri-Cantores-Verbandes seit 2023.

Der Eintritt zur Orgelmatinee ist frei. Ein Beitrag zur Unterstützung der Kirchenmusik ist willkommen. Kontakt: marion.oswald@bistum-trier.de