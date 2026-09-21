Moselaner mögen es gesellig Pommerner Winzerhoffest lockt Weinfreunde an Thomas Esser 21.09.2026, 12:00 Uhr

i Zum Wohl! Die beiden Weingüter Schneiders-Moritz und Peter Zenzen in Pommern freuen sich den Besuch zahlreicher Weinfreunde. Thomas Esser

Wein, Geselligkeit und kulinarische Genüsse: Beim Pommerner Winzerhoffest lockten die Weingüter Schneiders-Moritz und Peter Zenzen zahlreiche Weinfreunde an.

Italienische Leckerbissen von der Pizzeria La Mula (Treis-Karden) und heimische Gaumenfreuden vom Wildimbiss Nicolay (Mörsdorf) sorgten für die schmackhafte Unterlage beim diesjährigen Pommerner Winzerhoffest. Das hatte einmal mehr vor und in die rustikalen Räumlichkeiten der beiden Weingüter Schneiders-Moritz und Peter Zenzen eingeladen und konnte sich über den Besuch zahlreicher Weinfreunde freuen.







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