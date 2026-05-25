Weinkönigin eröffnet die Feier Pommerner Sommernachtsfest ist wieder Publikumsmagnet Thomas Esser 25.05.2026, 12:00 Uhr

i Pommerns amtierende Weinkönigin Lara I. konnte zum traditionellen Sommernachtsfest der Winzerkapelle zahlreiche Besucher willkommen heißen. Thomas Esser

Das Sommernachtsfest der Winzerkapelle Pommern begeisterte an Pfingstwochenende wieder zahlreiche Besucher. Was nicht fehlen durfte: Die feierliche Eröffnung durch die amtierende Weinkönigin. So war die Stimmung am Spilles.

Von der Sonne und hochsommerlichen Temperaturen verwöhnt, offenbarte sich das Sommernachtsfest der Winzerkapelle Pommern am Pfingstwochenende erneut als Publikumsmagnet. Als schmuckes Parkett für die beliebte Veranstaltung hatten die Gastgeber auch heuer den “Spilles” mit einer Musikbühne versehen, vor der sich schon früh zahlreiche Besucher aus nah und fern zunächst um ein schattiges Plätzchen bemühten.







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