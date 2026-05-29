30 Jahre Ambulante Pflege
Pommerner Dienst: Pflegepolitik braucht Praxiseinblick

Das Ambulante Kranken- und Altenpflegeteam Thönnes feiert in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen des Betriebes, der inzwischen 200 Mitarbeitende hat. Was sind die Grundlagen des Erfolgs in einem herausfordernden Arbeitsfeld? 

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Ambulante Pflegedienste stehen vor großen Herausforderungen: Fachkräftemangel und wachsende Anzahl pflegebedürftiger Menschen, anspruchsvolle gesetzliche Anforderungen und arbeitsintensive Vorschriften, fortschreitende Digitalisierung, IT-Sicherheit, Datenschutz und steigende Kosten müssen bewältigt werden.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellSoziales

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