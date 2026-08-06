Entwicklungshilfe für Peru Pommern: Wie das Wasserprojekt laufen lernte Thomas Brost 06.08.2026, 11:00 Uhr

i Endlich frisches und sauberes Wasser: Für die indigenen Bewohner der Andendörfer ist das Trinkwasserprojekt ein Segen. Peter Birkenbeil

Sauberes Trinkwasser für arme Menschen in Peru beschert seit mehr als zehn Jahren ein Projekt, das vom Pommerner Ingenieur Peter Birkenbeil initiiert worden ist. Jetzt feiert der Verein Agua Viva mit viel Musik und Infos sein zehnjähriges Bestehen.

Wenn man einen Stein ins Wasser wirft, bildet er Kreise. So ähnlich darf man sich vorstellen, wie aus einer Idee das Entwicklungshilfeprojekt Agua Viva (zu Deutsch: frisches Wasser) zustande kam – die Initiative für arme Peruaner wird jetzt zehn Jahre alt.







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