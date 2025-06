Sage und schreibe 100 Jahre ehrenamtliches Engagement darf sich die Freiwillige Feuerwehr Poltersdorf in diesem Jahr auf die Fahne schreiben. Und um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, hatten die Floriansjünger um ihren Wehrführer Stephan Lenartz zu dreitägigen Feierlichkeiten auf den örtlichen Moselfestplatz eingeladen.

So war es auch der Wehrführer, der zu diesem Anlass – neben der Dorfgemeinschaft und Abordnungen von Nachbarschaftswehren – die Führungsriege der Kreisfeuerwehr sowie den Kreisbeigeordneten Siegfried Niederelz begrüßen konnte. In diesem Zusammenhang warf er einen kurzen Blick zurück in die Geschichte von 100 Jahren Brandschutz in Poltersdorf, die laut seinen Ausführungen 1925 mit einer Handvoll Männern und einem Leiterwagen mit Handspritzen begann.

i Andreas Balmes, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV), überreichte Wehrführer Stephan Lenartz (rechts) die Ehrenurkunde für 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Poltersdorf. Thomas Esser

Fusion mit Nachbarn aus Ellenz als Nahziel

Danach sollten noch einige Jahrzehnte ins Land gehen, bevor Wasserpumpen und Fuhrpark motorisiert und auch weitere Einsatzmittel den jeweiligen Erfordernissen angepasst waren. Abschließend gab Lenartz bekannt, dass man es aktuell anstrebe, zeitnah mit der Feuerwehr Ellenz zu fusionieren, um künftig eine gemeinsame und einsatzstarke Truppe zu bilden.

Dankesworte an die Feuerwehr richteten außer Verbandsgemeindebürgermeister Wolfgang Lambertz, Siegfried Niederelz und Markus Morsch, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, auch Ortsbürgermeisterin Nicole Jobelius-Schausten, bevor Melanie Pumple (KFV-Beauftragte) 14 Mädchen und Jungen der örtlichen Bambini-Feuerwehr mit der Jugendflamme Stufe I. auszeichnete. Neu ins Feuerwehrehrenamt verpflichtet wurden im Rahmen der Feierlichkeiten Laura Schmitz und Patrick Lenartz.

i Laura Schmitz und Patrick Lenartz wurden im Rahmen der Feierlichkeiten neu ins Feuerwehrehrenamt verpflichtet. Thomas Esser

Goldene Abzeichen verliehen

Letztgenannter freute sich noch über das Deutsche Feuerwehrfitnessabzeichen (DffA) in Gold aus der Hand des KFV-Vorsitzenden Andreas Balmes. Gold in Form des Feuerwehrehrenzeichens erhielten auch zehn Wehrleute für jeweils 35 und 45 Jahre Zugehörigkeit, während Christian Arens von Peter Rink (Kreisjugendfeuerwehrwart) mit dem Ehrenzeichen in Silber ausgestattet wurde.