Mit rustikalem Charme Poltersdorf feiert sein traditionelles Winzerhoffest Thomas Esser 27.09.2026, 13:45 Uhr

i Beim traditionellen Winzerhoffest in Poltersdorf genossen die Besucher in geselliger Runde erneut die schmackhafte Angebotsvielfalt aus Weinkellern und Winzerküchen. Thomas Esser

Lauschige Gartenlauben, rebenumrankte Terrassen und urige Flüstereckchen lockten viele Besucher am Wochenende nach Ellenz-Poltersdorf. So schön war das Poltersdorfer Winzerhoffest.

Geselligkeit, rustikale Gemütlichkeit und unterhaltsame Kurzweil luden am Wochenende beim traditionellen Poltersdorfer Winzerhoffest einmal mehr zum ausführlichen Genießen und Verweilen ein. Dafür zeichneten mit den beiden gastgebenden Weingütern Heinz Dehren und Christoph & Bernd Schausten seit vielen Jahren bewährte und entsprechend gut vorbereitete Winzerbetriebe verantwortlich.







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