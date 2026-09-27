Lauschige Gartenlauben, rebenumrankte Terrassen und urige Flüstereckchen lockten viele Besucher am Wochenende nach Ellenz-Poltersdorf. So schön war das Poltersdorfer Winzerhoffest.
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Geselligkeit, rustikale Gemütlichkeit und unterhaltsame Kurzweil luden am Wochenende beim traditionellen Poltersdorfer Winzerhoffest einmal mehr zum ausführlichen Genießen und Verweilen ein. Dafür zeichneten mit den beiden gastgebenden Weingütern Heinz Dehren und Christoph & Bernd Schausten seit vielen Jahren bewährte und entsprechend gut vorbereitete Winzerbetriebe verantwortlich.