In einer Kurve mal kurz zu schnell gefahren und schon ist es passiert: Im Kreis Cochem-Zell kommt es häufig zu Motorradunfällen, insbesondere bei ungeübten Fahrern. Nun will die Polizei mit einer Motorradtour Verkehrsprävention betreiben.

Cochem/Daun. Für viele Motorradfahrer ein Lebensgefühl: im Adrenalinrausch mit hoher Geschwindigkeit durch die Kurven zu düsen. Und kurvenreiche Strecken gibt es im Kreis Cochem-Zell ja so einige. Doch viele Motorradfahrer, insbesondere die jungen und unerfahrenen, unterschätzen oft die Gefahren ihres Hobbys. Deshalb kommt es in der Region regelmäßig zu vermeidbaren Unfällen, wenn Zweiradfahrer die Kontrolle verlieren. Um das zu vermeiden, veranstalten die Polizei in Cochem und Daun am Sonntag, 17. August, eine gemeinsame Motorradtour für junge Fahrer zwischen 18 und 30 Jahren. Aber nicht nur das: Unter dem Motto „Motorrad erfahren“ wollen die Polizisten gemeinsam mit Fahrlehrern durch unterschiedliche Parcours leiten und im Austausch auf die Gefahren beim Motorradfahren aufmerksam machen.

Idee kam beim Motorradsymposium

Die Idee zur Veranstaltung „Motorrad erfahren“ ist laut Marc Fleischmann, dem Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, durch das jährliche Motorradsymposium in der Eifel entstanden. Während diese Veranstaltung eher für die sogenannten „Silver Ager“, also die älteren Motorradfahrer, ausgelegt ist, richtet sich die geplante Tour an wenig erfahrene und junge Motorradfahrer.

Start der Veranstaltung ist um 9 Uhr im Industriegebiet in Nerdlen im Kreis Vulkaneifel, wo die Fahrer sich zu Anfang in aufgebauten Parcours unter der Aufsicht von örtlichen Fahrlehrern ausprobieren können. „Die Teilnehmer machen aktiv mit ihren Maschinen mit und können auf Fahrfehler hingewiesen werden“, so Fleischmann.

Gegen 11.30 Uhr geht es mit den Motorrädern in Kleingruppen von fünf Personen mit erfahrenen Guides schon auf die Straße. Die Route führt von Nerdlen über Darscheid erst durch die Vulkaneifel, danach über Ulmen nach Cochem-Brauheck, wo die Teilnehmer nach einer Pause eine Vorführung der Krad-Staffel der Polizei erwartet. Im Anschluss haben die Fahrer die Möglichkeit, sich mit den Polizisten zum Thema Verkehrsprävention auszutauschen. „Außerdem erhalten die Teilnehmer Informationen von einem Sanitäter über das richtige Verhalten bei der Ersten Hilfe bei einem Motorradunfall“, so Fleischmann. Und auch in Cochem-Brauheck können die Motorradfahrer zum Abschluss noch einmal ihre Fahrkünste in Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden unter Beweis stellen.

Nach der Veranstaltung sollte bei den jungen Motorradfahrern bei der nächsten eigenen Tour nicht mehr nur der Fahrspaß, sondern vor allem die Sicherheit im Vordergrund stehen – damit auf den Straßen in der Region weniger Unfälle passieren. Die Veranstaltung scheint bei den jungen Motorradfahrern Anklang zu finden: Schon kurz nach der Veröffentlichung kamen die ersten Anmeldungen herein. Aktuell gibt es noch Restplätze unter s.rlp.de/QKPVjEM.