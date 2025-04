Das Sportevent der Sparkasse steht bald wieder in Cochem an. Die Polizei wird beim Firmenlauf nicht nur zur Absicherung dabei sein.

Bald ist es in Cochem wieder so weit, wenn es heißt: Laufschuhe schnüren und Teamgeist zeigen. Zum Sparkassen-Firmenlauf werden am Freitag, 9. Mai, wieder zahlreiche Unternehmen, Behörden und Organisationen der Region eingeladen, gemeinsam ein sportliches Zeichen zu setzen. Mit dabei ist in diesem Jahr auch wieder die Polizeiinspektion, allerdings nicht nur zur Sicherheit entlang der Strecke. Ein Team aus Läuferinnen und Läufern bereitet sich momentan auf den Lauf vor. „Auch in unserem beruflichen Alltag ist Sport sehr wichtig“, sagt eine Sprecherin der Polizei.

Beim Firmenlauf müssen die Teilnehmenden nicht als sportliche Profis auftreten, auch gemütliche Jogger oder begeisterte Walker können daran teilnehmen. Denn: „Beim Firmenlauf steht das Miteinander im Vordergrund“, heißt es vonseiten der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück: „Gemeinsam laufen, gemeinsam lachen und gemeinsam ans Ziel kommen, genau darum geht es.“ Die Teilnehmer je Team sind nach oben nicht begrenzt.

Der Startschuss fällt also am Freitagabend um 19 Uhr. Start und Ziel sind im Moselstadion in Cochem, von dort aus führt die Strecke etwa 5200 Meter durch die Stadt, die für eine traumhafte Kulisse, gute Laune und auch tolle Stimmung aus den Besucherreihen sorgen soll.

Auch Jugendläufe finden statt

Vorher finden im Stadion selbst die Läufe für die Jüngeren statt. So startet um 17 Uhr der Knax-Bambinilauf auf 400 Metern und der S-Club-Jugendlauf auf 1000 Metern um 17.30 Uhr. Im vergangenen Jahr haben sich 1125 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Davon sind 783 für die 5,2 Kilometer an den Start gegangen, 342 Jüngere haben am Bambinilauf und den Jugendläufen teilgenommen. Damit kam der Firmenlauf wieder auf die Vor-Corona-Zahlen – denn 2023 konnte man die Auswirkungen deutlich spüren. Nur noch 696 Läuferinnen und Läufer haben am Firmenlauf teilgenommen. Davon erholte sich das sportliche Event aber schnell wieder, schon im Folgejahr waren die alten Zahlen wieder erreicht.

After-Run-Party im Anschluss

Im Anschluss an den Firmenlauf kann bei der After-Run-Party gefeiert werden – mit Musik, Getränken und jeder Menge Motivation fürs kommende Jahr, wenn der nächste Firmenlauf stattfindet, verspricht die Sparkasse: „Ob in Uniform oder Laufschuhen – in Cochem zählt das Miteinander!“

Parkplätze sind am Moselbad in Cochem zu finden. Das Startgeld kostet 8 Euro pro Teilnehmer, der Knax-Bambinilauf und der S-Club-Jugendlauf sind kostenlos. Eine Anmeldung erfolgt online bis zum 9. Mai, 11 Uhr, unter www.sparkasse-emh.de