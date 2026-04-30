1550 Fälle im Dienstgebiet
Polizei Cochem: Zahl der Verkehrsunfälle sinkt leicht
Die Polizeiinspektion Cochem hat jüngst ihre Verkehrsunfallstatistik für das vergangene Jahr vorgestellt. Unser Foto entstand be
Die Polizeiinspektion Cochem hat jüngst ihre Verkehrsunfallstatistik für das vergangene Jahr vorgestellt. Unser Foto entstand bei einem Auffahrunfall auf der B416 in Höhe Karden Mitte Mai.
David Ditzer/Archiv

Die Polizeiinspektion Cochem hat vor Kurzem die Unfallstatistik für das vergangene Jahr herausgegeben. Die wichtigsten Punkte im Überblick. 

Lesezeit 4 Minuten
Insgesamt 1550 Verkehrsunfälle hat die Polizeiinspektion Cochem im vergangenen Jahr in ihrem Dienstgebiet aufgenommen. „Das sind 28 weniger als im Jahr zuvor“, heißt es einer Pressemitteilung. Die aktuelle Zahl gibt demnach fast genau die durchschnittlichen Zahlen der vergangenen fünf Jahre wieder.

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