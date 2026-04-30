1550 Fälle im Dienstgebiet: Polizei Cochem: Zahl der Verkehrsunfälle sinkt leicht
1550 Fälle im Dienstgebiet
Polizei Cochem: Zahl der Verkehrsunfälle sinkt leicht
Die Polizeiinspektion Cochem hat vor Kurzem die Unfallstatistik für das vergangene Jahr herausgegeben. Die wichtigsten Punkte im Überblick.
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Insgesamt 1550 Verkehrsunfälle hat die Polizeiinspektion Cochem im vergangenen Jahr in ihrem Dienstgebiet aufgenommen. „Das sind 28 weniger als im Jahr zuvor“, heißt es einer Pressemitteilung. Die aktuelle Zahl gibt demnach fast genau die durchschnittlichen Zahlen der vergangenen fünf Jahre wieder.