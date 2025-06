Die Polizeiuniform hat Reinhard Börsch abgelegt, stattdessen steht er in Hemd und Sakko vor der Menge, die im Kapuzinerkloster zusammengekommen ist. „Nach mehr als 40 Jahren plötzlich kein Polizist mehr zu sein, das ist seltsam. Daran muss ich mich erst mal gewöhnen“, sagt er. Insgesamt 20 Jahre lang war Börsch Dienststellenleiter von Polizeiinspektionen, erst fünf Jahre in Simmern, danach 15 Jahre in Cochem. Jetzt wurde er in einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger wird am gleichen Nachmittag feierlich in sein Amt eingeführt: Es ist Polizeihauptkommissar Heiko Schmitz, der zuvor die Polizeiinspektion Adenau geleitet hat.

Diese Meilensteine erreichte Börsch in 15 Jahren Cochem

An der Mosel erlebte Reinhard Börsch in seiner Zeit als Leiter der Polizeiinspektion so einiges: zahlreiche Weinfeste oder Demonstrationen in Büchel beispielsweise, aber auch Meilensteine. Zwei davon lässt er bei seiner Verabschiedung nicht unerwähnt: „In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt haben wir es innerhalb von zwei bis drei Jahren geschafft, den Bereich der Brückenstraße in den Griff zu bekommen.“ Er spricht von 270 Straftaten, 250 davon seien Gewaltsdelikte gewesen. Ein Problem in Cochem, das inzwischen aus der Welt geschafft ist: „Da können wir stolz drauf sein, da haben wir etwas bewegt.“

Ein weiterer Meilenstein, worauf Börsch stolz ist, ist die Panoramastraße, auf der jährlich sechs bis sieben Motorradfahrer tödlich verunglückt sind. „Wir haben eine recht drastische Beschilderung aufgestellt. Die ist nicht schön, es gab viele Diskussionen darüber, aber sie hat geholfen. Auch wenn sie nicht leicht durchzusetzen war“, sagt der Polizeihauptkommissar a.D. Er fügt hinzu: „Heute ist es immer noch eine Motorradstrecke, aber es passieren nicht mehr ganz so viele und schlimme Unfälle. Und das kann dabei herauskommen, wenn Polizei und Verwaltung an einem Strang ziehen: Dann tut sich was.“

i Die Polizeiinspektion Cochem liegt unmittelbar am Eingang der Stadt (von Klotten aus gesehen), gleich neben der Mosel. Hier sind mehr als 50 Polizeibeamte beschäftigt. Annika Wilhelm

Bei der Feierstunde hatten einige Vertreter der Kommunalpolitik und der „Blaulichtfamilie“, wie sie so oft an diesem Nachmittag genannt wurde, viel Lob für Börsch übrig: „Egal, welche Herausforderung sich Reinhard Börsch gestellt hat, er hatte sie im Griff. Ob das nun Weinfeste waren oder die Nature One, die er von Beginn an begleitet hat.“ Insbesondere seine Vernetzung im Kreis mache ihn aus. Auch Stadtbürgermeister Walter Schmitz betont, dass Cochem zwar nur 5003 Einwohner hat, dafür aber 2,5 Millionen Touristen jährlich: „Außerdem kommt uns oft die Mosel besuchen, wenn sie Hochwasser hat.“ Auch hier habe die Zusammenarbeit mit der Polizei unter Börschs Leitung hervorragend funktioniert.

In seiner Rede bedankt Börsch sich für die vertrauensvolle Arbeit mit der Polizeidirektion Mayen, dem Präsidium in Koblenz, der kommunalen Familie, dem Amtsgericht Cochem – und nicht zuletzt bei der Blaulichtfamilie. Dazu zählt er nicht nur seine 55 Kolleginnen und Kollegen in der PI Cochem, sondern auch die Feuerwehr, DRK und THW. Außerdem ist er froh darüber, dass Schmitz sein Nachfolger ist: „Durch Heiko ist das Loslassen der Dienststelle leichter. Ich gehe mit einem Gefühl der Zufriedenheit und einem guten Gefühl, weil ich weiß, dass er die Erfahrung mitbringt.“

Polizeihauptkommissar Schmitz freut sich indes schon auf die neue Herausforderung: „Ich habe mich in Adenau sehr wohlgefühlt, wollte aber eine Veränderung.“ Seit März ist er nun in Cochem, erst als kommissarischer Leiter, seit April als offizieller Dienststellenleiter. Die Region ist ihm nicht gänzlich unbekannt, er stammt aus Daun in der Eifel. Polizeipräsident Süs betont: „Es gibt Ereignisse, wo sich Stärke besonders zeigt. Bei Heiko Schmitz war das unter anderem die Flut im Ahrtal.“

Es beginnt also ein neues Kapitel für zwei Polizisten: Für den einen wartet nun der Ruhestand, in dem er sich auch schon aufs Urlaubmachen freut, der andere „arbeitet nun dort, wo andere Urlaub machen“, sagt Stadtbürgermeister Walter Schmitz. Sein Namensvetter Heiko Schmitz ist bereit für ebendieses Kapitel: „Wir sind das gemeinsame Gesicht der Polizeiinspektion Cochem. Ich freue mich auf die Zeit.“