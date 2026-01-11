Pohlmann greift in die musikalische Erinnerungskiste

Er ist Liedermacher und einer der bekanntesten Interpreten moselfränkischer Mundartmusik: Manfred Pohlmann. Jetzt war er mit seiner Ein-Mann-Begleitband Dirko Juchem in Kaisersesch zu Gast – und griff tief in die Kiste musikalischer Erinnerungen.
Eigenen Aussagen zufolge hatte es am sprichwörtlichen seidenen Faden gehangen, dass er und sein Kompagnon, aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse, doch noch die Anreise in die Eifel auf sich genommen hatten. Die Rede ist vom bekannten Liedermacher und Musiker Manfred Pohlmann (Bendorf-Sayn) und seinem Begleiter Dirko Juchem (Koblenz), die am Samstagabend, 10.