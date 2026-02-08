Landkern wird Partyzentrale
Plötzlich tauchen Drachen in der Eifel auf
Bei ihrer Tanzdarbietung als feuerspuckende Flying Dragons begeistern die hervorragend agierenden Akteure der LCC-Showtanzgruppe die Fangemeinschaft.
Thomas Esser

Die Kappensitzung in Landkern unterhält mit tollen Showtänzen und Spitzen aufs Dorfleben.

Wenn die Eifelgoldhalle zur Narrengoldhalle wird, dann haben die Offiziellen des Landkerner Carneval Clubs (LCC) die Schlüsselgewalt übernommen und zur Saalfastnacht eingeladen. So auch heuer unter der närrischen Taktstockführung von Henny Stein, der mit dem Start in die närrische Sause unter dem Motto „Das Karussell dreht sich weiter” mit annähernd 40 Gardemädels, Elferrat und Vorstand der LCC-Bühne seine Ehre erweist.

