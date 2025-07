Trotz Blaulicht von THW, DRK und Feuerwehr im Klotti-Park schaffte es ein Damhirsch, die Show zu stehlen. Er wollte einen Krankenwagen inspizieren – und wurde so zum Star des Tages.

Eigentlich ging es am Wochenende im Wild- und Freizeitpark Klotten – auch als Klotti-Park bekannt – ausnahmsweise mal nicht vorrangig um Wildtiere oder Fahrgeschäfte. Stattdessen zogen Fahrzeuge des THW, DRK und der Feuerwehr die Aufmerksamkeit auf sich. Doch ein tierischer Bewohner schaffte es trotzdem, sich ins Rampenlicht zu drängen: Ferdinand, der Damhirsch, der frei durch den Park wanderte. Pia Hennes, die den Park gemeinsam mit ihrer Schwester Stefanie betreibt, erzählt: „Er war das Highlight von allen, als er plötzlich fast im Krankenwagen stand.“

Der putzmuntere Hirsch ist grundsätzlich neugierig, scheute sich auch am Wochenende nicht davor, die Besucher mit seiner Nase anzustupsen. Anlässlich der 55-Jahr-Feier gibt es in diesem Sommer mehrere Themenwochenenden im Klotti-Park, darum drehte sich dieses Wochenende alles rund um das Themen Blaulicht. Dafür kamen das THW Cochem und Bendorf, die Freiwillige Feuerwehr aus Greimersburg und das DRK Cochem in den Park, um sich und ihre Fahrzeuge vorzustellen. „Es haben sich eben nicht nur die Kinder und Besucher für das Blaulicht interessiert, sondern vor allem Ferdinand. Der musste alles mal genau inspizieren“, sagt Hennes lachend.

i Die Neugierde steht Damhirsch Ferdinand ins Gesicht geschrieben. Fabian Eberlein

Schon am vergangenen Wochenende sei der Hirsch das Highlight gewesen, als sich alles um das Thema „Wilde Tiere und Abenteuer“ drehte: „Das Forstamt hatte Bäume dabei, um diese gemeinsam mit den Besuchern zu bestimmen. Ferdinand kam dann aber vorbei und wollte alle fressen.“ Der Hirsch ist wohl immer für einen Lacher gut.

Doch auch sonst zeigt sich die Hennes-Familie zufrieden mit ihren Themenwochenenden. Pia Hennes sagt: „Für uns war es mal eine ganz andere Situation, Blaulicht zu sehen und es vollkommen neu zu verknüpfen. Es ist nichts Schlimmes passiert, im Gegenteil.“ Mit Spiel und Spaß lockten die Vertreter der Blaulichtfamilie zum Mitmachen. So hatte das THW Cochem und Bendorf zwei Kranwagen aufgestellt, bei einem war eine Leiter gespannt, an deren Ende eine Glocke geläutet werden musste, bei dem anderen ging es darum, Kisten zu stapeln.

i Vertreter der Blaulichtfamilie sammeln sich im Klotti-Park, um ihre Arbeit spielerisch vorzustellen. Schmitz/THW OV Bendorf

Die Feuerwehr Greimersburg war mit einem Fahrzeug da und erklärte, was genau die Feuerwehr und vor allem die Jugendfeuerwehr macht. Bei einem Spiel schossen Kinder mit einem Wasserstrahl auf eine Scheibe, was auf große Begeisterung stieß. Das DRK Cochem war mit zwei Krankenwagen vertreten, darunter auch mit einer Dummypuppe, an der demonstriert wurde, wie erste Hilfe aussieht.

Das richtige Geburtstagswochenende findet am Sonntag, 10. August, statt. Geplant sind viele Überraschungen, um 11 Uhr geht es mit einem Kuchenanschnitt los. Außerdem sollen die Rosa Wochen, die bereits im Mai stattgefunden haben, auch noch einmal im September stattfinden, und zwar von Donnerstag, 4. September, bis Sonntag, 28. September. Auch das gehört mit zur großen 55-Jahr-Feier. In diesem Zeitraum bietet der Klotti-Park sozialen Einrichtungen den Eintritt zum Sonderpreis von 15 Euro pro Person an.

Weitere Informationen unter info@klotti.de