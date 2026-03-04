Mundart in Cochem-Zell Plattschwätzer in Not: Wer rettet die Initiative? Ulrike Platten-Wirtz 04.03.2026, 14:00 Uhr

i Die Mitglieder haben bei einer Mundartführung Zell-Kaimt auf Platt kennengelernt. Klaus Wendt

Geht die Muttersprache der Cochem-Zeller verloren? Jahrzehnte lang war es verpönt Platt zu sprechen. Die Mundart-Initiative, die sich vor 20 Jahren gründete, wollte dem entgegenwirken. Doch jetzt steht sie vor dem Aus. Das sind die Fakten.

Jahrzehntelang war es in der Region verpönt, Platt zu sprechen. Die Folge ist, dass nunmehr selbst die über 50-Jährigen kaum noch der Mundart verbunden sind. Um das moselfränkische Platt lebendig zu halten, hat sich schon vor 20 Jahren die Mundart-Initiative Cochem-Zell gegründet.







