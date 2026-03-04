Mundart in Cochem-Zell
Plattschwätzer in Not: Wer rettet die Initiative? 
Die Mitglieder haben bei einer Mundartführung Zell-Kaimt auf Platt kennengelernt.
Klaus Wendt

Geht die Muttersprache der Cochem-Zeller verloren? Jahrzehnte lang war es verpönt Platt zu sprechen. Die Mundart-Initiative, die sich vor 20 Jahren gründete, wollte dem entgegenwirken. Doch jetzt steht sie vor dem Aus. Das sind die Fakten.

Lesezeit 2 Minuten
Jahrzehntelang war es in der Region verpönt, Platt zu sprechen. Die Folge ist, dass nunmehr selbst die über 50-Jährigen kaum noch der Mundart verbunden sind. Um das moselfränkische Platt lebendig zu halten, hat sich schon vor 20 Jahren die Mundart-Initiative Cochem-Zell gegründet.

