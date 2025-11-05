Abschied von Bundesamt Plates Unterschrift war Milliarden wert 05.11.2025, 12:11 Uhr

i Frank Plate arbeitete zehn Jahre lang an der Spitze des Bundesamtes für Soziale Sicherung in Bonn. Mit 800 Mitarbeiterin gehört es zu den größeren Behörden des Bundes. Thomas Brost

Für Frank Plate ging vor zehn Jahren ein Wunschtraum in Erfüllung: Er wurde an die Spitze des einflussreichen Bundesamtes für Soziale Sicherung berufen. Der Volljurist, der in Landkern einen Großteil seiner Jugend verbracht hat, blickt zurück.

Als Frank Plate im Mai 1981 sein Abiturzeugnis im Martin-von-Cochem-Gymnasium in der Hand hielt, stand ihm die Welt weit offen. Er ahnte nicht, dass er eines Tages an der Spitze eines der einflussreichsten Bundesämter stehen würde. Heute blickt der 64-Jährige, der einen Großteil seiner Jugend in Landkern verbracht hat, auf seine Zeit als Präsident des Bundesamtes für Soziale Sicherheit (BAS) in Bonn zurück.







