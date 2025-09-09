Der geplante Bau eines Cityhotels mit Lebensmittelmarkt auf dem Kurfürstenplatz in Wittlich ist gescheitert. Die Investoren wollen das Grundstück an die Stadt zurückgeben.

Wittlich/Polch. Bereits seit 2018 plante die SHEW Wittlich GmbH & Co. KG, hinter der als Gesellschafterin die Sybac Grundbesitz GmbH aus Polch (Landkreis Mayen-Koblenz) steht, den Bau eines Cityhotels mit integriertem Lebensmittelmarkt in Wittlich. Um ihre ehrgeizigen Pläne zu verwirklichen, hatte die Firma damals in bester Lage ein Grundstück samt einem denkmalgeschützten Gebäude, ehemals Haus der Jugend, auf dem Kurfürstenplatz erworben.

Doch sieben Jahre später wollen die Unternehmer aus Polch das Grundstück nun an die Stadt Wittlich zurückgeben – ein Eingeständnis des Scheiterns. Dabei hätte am Mittwochabend im Bauausschuss eigentlich eine aktualisierte Planung für das Großprojekt präsentiert und diskutiert werden sollen. Was war passiert?

Sybac begräbt Pläne für ein neues Hotel in Wittlich

Bürgermeister Joachim Rodenkirch überraschte am Mittwoch kurz nach Eröffnung der Gremiensitzung um 18 Uhr, als er vorschlug, den Tagesordnungspunkt zur Bauleitplanung „Cityhotel mit Lebensmittelmarkt“ von der Tagesordnung zu streichen. Er begründete den Vorschlag mit einem Schreiben, das er vor wenigen Tagen vom Unternehmen Sybac erhalten habe.

In diesem Brief teile das Unternehmen mit, dass man sich entschieden habe, das Projekt nicht weiterzuverfolgen. Außerdem habe Sybac seinen Rücktritt vom Kaufvertrag für das Grundstück erklärt. Rumms! Mit nur wenigen Worten war das endgültige Aus des über viele Jahre geplanten Großprojekts offiziell verkündet.

Wirklich überraschend war das jedoch nicht. Die Planung des Vorhabens hatte seit langer Zeit immer wieder Verzögerungen und Schwierigkeiten durchlaufen (unsere Zeitung berichtete mehrfach darüber). Und hinter vorgehaltener Hand wurde in Wittlich schon seit geraumer Zeit gemunkelt, dass es mit dem Cityhotel wohl nichts mehr werden würde. Jetzt ist es Gewissheit.

Dabei hätte ursprünglich am Mittwochabend im Bauausschuss noch einmal eine überarbeitete Planung vorgestellt werden sollen. SHEW wollte dabei die Zustimmung des Gremiums zu Änderungen in Details wie den Baugrenzen, der Fassadengestaltung und weiteren Kleinigkeiten einholen. Doch dazu kam es nicht mehr, da der Tagesordnungspunkt wegen der Entscheidung von Sybac gestrichen wurde.

Cityhotel in Wittlich: Warum zog SHEW die Reißleine?

Der Volksfreund fragte nach den Hintergründen für das Aus des Großprojekts. Doch Sybac, das bislang als Ansprechpartner für das Projekt auftrat, ließ unsere Presseanfrage am Donnerstag unbeantwortet. Auch telefonisch war dort niemand zu erreichen.

Die Stadtverwaltung geizte bei der Beantwortung unserer Presseanfrage ebenfalls mit Worten: Auf die Frage nach den Gründen des Scheiterns antwortete die Verwaltung kurz und knapp: „Die Gründe müssten beim Investor erfragt werden.“ Unser Versuch dazu war ja aber, wie oben beschrieben, erfolglos geblieben.

Auf die Frage nach möglichen nächsten Schritten auch im Hinblick auf das Grundstück, das der Käufer der Stadt zurückgeben möchte, erklärte die Verwaltung lediglich: „Die Stadt prüft das weitere Vorgehen.“ Das Grundstück, das eine Fläche von 4439 Quadratmetern umfasst, bietet laut Bebauungsplan die Möglichkeit, bis zu 80 Prozent der Fläche zu bebauen. Vielleicht findet sich in naher Zukunft ein neuer Interessent?

Ein Projekt voller Verzögerungen

Schon lange hatte es Anzeichen dafür gegeben, dass es bei der Umsetzung des Cityhotels nicht voranging. Gerüchte über ein mögliches Scheitern hatten bereits seit Monaten die Runde gemacht – und nicht ohne Grund. Der Investor hatte in der Vergangenheit eine entscheidende Frist im Durchführungsvertrag mit der Stadt verstreichen lassen (wir berichteten). Dieser Vertrag sah vor, dass spätestens zwölf Monate nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ein vollständiger und genehmigungsfähiger Bauantrag eingereicht werden müsse. Mittlerweile sind 26 Monate seit Inkrafttreten des Bebauungsplans vergangen. Einen Bauantrag legte SHEW bis heute nicht vor.

Aus diesem Grund hätte die Stadt schon seit geraumer Zeit den Vertrag kündigen und die Rückgabe des Grundstücks verlangen können. Dennoch gestattete man dem Investor immer wieder Aufschub und die Möglichkeit, das Vorhaben weiter zu verfolgen und umzusetzen. Diese lange Geduld aufseiten der Stadt hat sich letztendlich leider nicht ausgezahlt. Jetzt ist der Traum eines Cityhotels mit Lebensmittelmarkt am Kurfürstenplatz endgültig geplatzt.