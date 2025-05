Würstchen grillen statt Hetze verbreiten: Das ist das Motto der Blankenrather Initiative „Haltung zeigen“ am Samstag, 17. Mai. Nur wenige Meter von der Picknickwiese in Panzweiler entfernt wird es eine AfD-Veranstaltung geben.

Die Blankenrather Initiative „Haltung zeigen“ macht wieder mobil gegen rechts. Wenn die AfD Cochem-Zell am Samstag, 17. Mai, 19 Uhr, zum Bürgerdialog ins Eventhaus nach Panzweiler einlädt, veranstaltet die Initiative ein Picknick ab 18 Uhr auf der Wiese gegenüber dem Eventhaus. Die Organisatorinnen Lisa Pfeil und Antje Lorenz-Schönborn sagen: „Ohne großen Aufwand und viel Schnickschnack treffen sich all die, die Flagge zeigen möchten.“ Mitzubringen sind Decken, Getränke und Essen. Ein Grill wird organisiert.

Hintergrund ist auch, dass de r Verfassungsschutz am 2. Mai nach mehrjähriger Prüfung bekannt gegeben hat, die AfD als gesichert rechtsextremistische Bewegung einzustufen. Begründet hat der Verfassungsschutz die Bewertung vor allem mit einem in der Partei vorherrschenden ethnisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff. Grund sei auch eine „die Menschenwürde missachtende, extremistische Prägung der Gesamtpartei“. Die AfD reichte beim Verwaltungsgericht Köln Klage sowie einen Eilantrag gegen die Einstufung ein. Die Bewertung als „gesichert rechtsextrem“ ist deshalb vorläufig ausgesetzt worden.

Lisa Pfeil und Antje Lorenz-Schönborn, die die Blankenrather Initiative 2024 gegründet haben, betonen: „Wer es sehen wollte, konnte es schon lange sehen: Die AfD ist eine verfassungs- und demokratiefeindliche Partei. Die Tatsache, dass sie demokratisch gewählt wurde, bedeutet eben nicht automatisch, dass es sich um eine demokratische Partei handelt.“ Demokratie sei kein Selbstläufer. „Sie muss gemeinsam gestaltet, behütet und gegebenenfalls gegen ihre Feinde verteidigt werden.“ Das sei eine gemeinsame Verantwortung. „Und genau deshalb lassen wir nicht nach und zeigen Haltung.“

Am Samstag, 17. Mai, veranstaltet die Initiative ab 15 Uhr außerdem einen Kaffeeklatsch im Blankenrather Neubaugebiet „Vor der Höhe“, Rosenweg 10. Am Montag, 19. Mai, 19 Uhr, folgt der Stammtisch – diesmal im Gemeindesaal in Haserich. Alle Interessierten sind willkommen.