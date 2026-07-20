Mehr als eineinhalb Wochen feiert die Doppelgemeinde Ellenz-Poltersdorf die Weinfesttage unter dem Titel „Vinalia“. Zum Auftakt hat es eine Krönung gegeben.
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Zum Auftakt der Weinfesttage „Vinalia”, die in Ellenz-Poltersdorf bis zum 26. Juli ein abwechslungsreiches Genuss- und Unterhaltungsprogramm bieten, ist die neue Regentin eingeführt worden. Die scheidende Weinkönigin Johanna (Fischer) gab die Krone an Pia (Lenz) weiter, die ihr bis dato als Weinprinzessin zur Seite gestanden hatte.