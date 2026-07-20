Vinalia in Ellenz-Poltersdorf
Pia Lenz ist neue Weinkönigin in Doppelgemeinde
Im Rahmen einer offiziellen Amtseinführung krönte die scheidende Weinkönigin Johanna Fischer ihre Nachfolgerin Pia Lenz zur neue
Im Rahmen einer offiziellen Amtseinführung krönte die scheidende Weinkönigin Johanna Fischer ihre Nachfolgerin Pia Lenz zur neuen Regentin. Pauline Fett (rechts) wird künftig das Amt der Weinprinzessin bekleiden.
Thomas Esser

Mehr als eineinhalb Wochen feiert die Doppelgemeinde Ellenz-Poltersdorf die Weinfesttage unter dem Titel „Vinalia“. Zum Auftakt hat es eine Krönung gegeben.

Lesezeit 1 Minute
Zum Auftakt der Weinfesttage „Vinalia”, die in Ellenz-Poltersdorf bis zum 26. Juli ein abwechslungsreiches Genuss- und Unterhaltungsprogramm bieten, ist die neue Regentin eingeführt worden. Die scheidende Weinkönigin Johanna (Fischer) gab die Krone an Pia (Lenz) weiter, die ihr bis dato als Weinprinzessin zur Seite gestanden hatte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWeinbau
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren