Grüne Energie in der Eifel
Photovoltaik auf 82 Hektar bei Lutzerath?
Die Photovoltaikmodule können bei landwirtschaftlichen Arbeiten hochgeklappt werden. So sind die Flächen doppelt nutzbar: für die Energiegewinnung und für die Agrarwirtschaft.
In der Verbandsgemeinde Ulmen könnte bald ein großes Projekt für Agri-Photovoltaik umgesetzt werden. Dabei werden Flächen doppelt genutzt: für die Landwirtschaft und für grüne Energie.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Lutzerath könnten auf gemeindeeigenen Grundstücken bald mehrere Agri-Photovoltaikanlagen entstehen. Einer dafür erforderlichen Änderung des bestehenden Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Ulmen für die Gemarkungen Lutzerath und Driesch stimmte der Verbandsgemeinderat zu.

