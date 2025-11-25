Photovoltaik auf 82 Hektar bei Lutzerath?

In der Verbandsgemeinde Ulmen könnte bald ein großes Projekt für Agri-Photovoltaik umgesetzt werden. Dabei werden Flächen doppelt genutzt: für die Landwirtschaft und für grüne Energie.
Lesezeit 1 Minute
Auf dem Gebiet der Gemeinde Lutzerath könnten auf gemeindeeigenen Grundstücken bald mehrere Agri-Photovoltaikanlagen entstehen. Einer dafür erforderlichen Änderung des bestehenden Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Ulmen für die Gemarkungen Lutzerath und Driesch stimmte der Verbandsgemeinderat zu.