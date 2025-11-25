Grüne Energie in der Eifel Photovoltaik auf 82 Hektar bei Lutzerath? Dieter Junker 25.11.2025, 11:01 Uhr

i Die Photovoltaikmodule können bei landwirtschaftlichen Arbeiten hochgeklappt werden. So sind die Flächen doppelt nutzbar: für die Energiegewinnung und für die Agrarwirtschaft. Jens Büttner. picture alliance/dpa

In der Verbandsgemeinde Ulmen könnte bald ein großes Projekt für Agri-Photovoltaik umgesetzt werden. Dabei werden Flächen doppelt genutzt: für die Landwirtschaft und für grüne Energie.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Lutzerath könnten auf gemeindeeigenen Grundstücken bald mehrere Agri-Photovoltaikanlagen entstehen. Einer dafür erforderlichen Änderung des bestehenden Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Ulmen für die Gemarkungen Lutzerath und Driesch stimmte der Verbandsgemeinderat zu.







