Weg vom Massenprodukt, hin zur Flaschengärung: Die Sektmanufaktur in Bernkastel-Kues stellt ihre Produktion komplett auf regionale Trauben um. In den Kellern reift sogar eine Weltpremiere aus der berühmten Weinlage „Bernkasteler Doctor“.
Bernkastel-Kues. Als Investor Michael Willkomm vor einigen Jahren unter dem Namen der Traditionsmarke „Deinhard’s“ einen Wein-Erlebniskomplex mit Tagungsräumen und Hotel eröffnete, diente das natürlich auch dazu, den gleichnamigen Sekt bekannter zu machen.