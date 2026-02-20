Renaissance einer Kultmarke Philipp Bender macht Deinhard’s zum reinen Mosel-Sekt Hans-Peter Linz 20.02.2026, 11:30 Uhr

i Philipp Bender erfindet den Moselsekt in Bernkastel-Kues neu. TV/Hans-Peter Linz

Weg vom Massenprodukt, hin zur Flaschengärung: Die Sektmanufaktur in Bernkastel-Kues stellt ihre Produktion komplett auf regionale Trauben um. In den Kellern reift sogar eine Weltpremiere aus der berühmten Weinlage „Bernkasteler Doctor“.

Bernkastel-Kues. Als Investor Michael Willkomm vor einigen Jahren unter dem Namen der Traditionsmarke „Deinhard’s“ einen Wein-Erlebniskomplex mit Tagungsräumen und Hotel eröffnete, diente das natürlich auch dazu, den gleichnamigen Sekt bekannter zu machen.







