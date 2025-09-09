HELFT UNS LEBEN, die Hilfsorganisation unserer Zeitung, ermöglicht den Besuch im Wild- und Freizeitpark in Klotten.

Klotten. Maurice freut sich auf die Achterbahn, Cathy will an diesem sonnigen Sonntag die Tiere beobachten. Sigrid Hastrich (2. von links) aus Singhofen ist mit fünf Pflegekindern im Alter zwischen 16 und 33 zu Besuch im Wild- und Freizeitpark Klotten. Ermöglicht wurde dieser Ausflug von HELFT UNS LEBEN, der Hilfsorganisation unserer Zeitung, und der Aktion „Rosa Wochen“ des Freizeitparks.

Die fünf Pflegekinder wohnen im Haus Pusteblume, ein Ort, der ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen ermöglicht. „Wir sind einfach froh, dass es HELFT UNS LEBEN gibt, die uns immer wieder unterstützen, wenn wir Hilfe brauchen“, sagt Sigrid Hastrich.

„Rosa Wochen“ bieten vergünstigten Eintritt für soziale Einrichtungen

Der Klottipark an der Mosel bemüht sich mit der Aktion „Rosa Wochen“ darum, dass Menschen mit Behinderungen der Spaß im Freizeitpark ermöglicht wird. „Wir haben nach der Pandemie bemerkt, dass soziale Einrichtungen hinten runterfallen, weil die Preise überall so krass gestiegen sind“, sagt Pia Hennes, Leiterin des Parks. Die „Rosa Wochen“ ermöglich an bestimmten Tagen daher einen vergünstigten Eintritt für Menschen aus sozialen Einrichtungen.