Chaos, Liebe und jede Menge Pfirsichbowle: Die Möntenicher Hofnarren bringen zur Goldhochzeit ein Lustspiel auf die Bühne, das für Lacher und Überraschungen sorgt.

Möntenich. Wenn Google Earth zur “Gockel Erd” und eine Flatrate zur “Flatt Ratte” wird, dann hat der Opa (Horst Gilles) zum Tablet und Handy von Enkelsohn Kevin (Dominik Johann) Tuchfühlung aufgenommen. So geschehen am Tag vor seiner Goldenen Hochzeit mit der Oma (Katharina Gödert), der im Freilufttheater des Ensembles Möntenicher Hofnarren heuer mit dem ersten Vorhang anbricht.

An diesem besteht die Jubilarin darauf, dass sich die Goldhochzeit einen Tag danach mit dem gleichen Programmablauf wiederholen soll, wie bei der Abgabe des ersten Ja-Wortes vor 50 Jahren. In die chaotischen Vorbereitungen mit eingebunden sind dabei zunächst der gutmütige, aber naive Paul (Stefan Gilles) als Herr des Hauses, sowie seine krankhaft eifersüchtige Gattin Marlene (Margret Gilles).

i Pfirsichbowle mit Schlaftabletten, Moselriesling und Opas Moonshiner können einen schonmal aus den Socken hauen. Die Jubilarin muss es am eigenen Leib erfahren. Thomas Esser

Dazu gesellen sich Marlenes Single-Schwester Alwine (Nadine Labonte), Pauls ehemaliger Jugendfreund und Finanzbeamter Ernst (Christian Heimes), die geschäftstüchtige Bürgermeisterin und Reisekauffrau Josefa (Tanja Knieper), sowie der noch junge und unerfahrene Kaplan (Alexander Gödert) als Vertreter der Kirche.

i Die kesse Chantal hat sich dem Herr des Hauses an den Hals geworfen, weil sie glaubt, es würde sich bei ihm um den Finanzbeamten mit der Besoldungsgruppe A 14 handeln. Thomas Esser

Verwicklungen rund um die Pfirsichbowle

Vor allem besteht die Oma zum Jubelfest auf einer “Pfirsichbowle”, die nicht nur der angeblich geschmackvolle Höhepunkt der damaligen Hochzeitspremiere war, sondern dem aufgeführten Lustspiel von Petra Solchenbach auch heuer seinen Namen verleiht. So zeichnet sich die aktuelle Wohnsituation in Pauls Haus vor allem durch Platzmangel aus. Denn Kumpel Ernst ist nach 50 Lenzen von der Mutter vor die Tür gesetzt worden und bei ihm als Untermieter eingezogen. Pauls Schwägerin Alwine hat sich unsterblich in den Beamten verliebt, ist aber todunglücklich, weil diese Liebe offensichtlich nicht erwidert wird. Beim Ansetzen besagter Jubiläumsbowle trägt sie sich gar mit Suizidgedanken und hat dafür bereits eine Dose Schlaftabletten beschafft.

Gedankenlosigkeit führt dazu, dass sie deren Inhalt in die Bowle kippt und das Missgeschick nicht mehr rückgängig machen kann. Um den finanzbeamteten Sesselfurzer und Logopädie-Patienten aus dem Haus zu bekommen, hat sich Kevin derweil unter dessen Namen beim Onlinedienst “Einsame Herzen” registriert. Das bleibt nicht ohne Folgen.

Überraschungsgäste und heitere Aufklärung

Denn mitten in die Hochzeitsvorbereitungen platzen die wohlproportionierte Zensi vom Weißwurstäquator (Leonie Jischke) sowie die attraktive Chantal (Benedikt Hammes) aus Paris. Sie alle finden auf Anhieb Gefallen am Mannsbild Ernst, der sich deren Avancen kaum erwehren kann.

Zwar kann die pharmazeutische Mixtur der Bowle in der Folge mit Riesling und Opas Moonshiner noch verdünnt werden, dennoch fällt die Hochzeitsgesellschaft nach deren Genuss in einen Tiefschlaf. Im Rahmen der sich anschließenden Katerstimmung erfolgt die amüsante Aufklärung und es wendet sich alles zum Guten. Unter der Regie von Marita Theobald bestechen die Bühnenakteure durch tolle Spielfreude, in die sie herrlichen Wortwitz mit viel Lokalkolorit einbinden. Ein Vergnügen, bei dem so manchem Zuschauer die Taschentücher zum Abtupfen der Lachtränen ausgehen.