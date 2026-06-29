Kulturfestival an der Mosel Pferdefest 2026: Rekord bei den Acts 29.06.2026, 18:00 Uhr

i „Musik, Liebe, Inklusion“: So lautet das Motto des Pferdefests oberhalb von Piesport. Im vergangenen Jahr kamen wegen des Fests 2.000 Menschen an die Mosel. Dirk Tenbrock

Was das Pferdefest oberhalb von Piesport an Besonderheiten zu bieten hat, welche Acts kommen werden und was es so noch nie gab.

Das letzte Sommerferien-Wochenende wird bunt – musikalisch und optisch: Vom 7. bis 9. August geht oberhalb von Piesport wieder das Pferdefest über die Bühnen. Ein Musik- und Kulturfestival, das mit echten Pferden so gar nichts zu tun hat, aber das wird den meisten Musikinteressierten in der Region lange klar sein: Was 2007 in Bernkastel-Kues begonnen hatte, lockt seit Jahren als dreitägiges Festival jährlich rund 2.







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