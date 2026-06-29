Was das Pferdefest oberhalb von Piesport an Besonderheiten zu bieten hat, welche Acts kommen werden und was es so noch nie gab.
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Das letzte Sommerferien-Wochenende wird bunt – musikalisch und optisch: Vom 7. bis 9. August geht oberhalb von Piesport wieder das Pferdefest über die Bühnen. Ein Musik- und Kulturfestival, das mit echten Pferden so gar nichts zu tun hat, aber das wird den meisten Musikinteressierten in der Region lange klar sein: Was 2007 in Bernkastel-Kues begonnen hatte, lockt seit Jahren als dreitägiges Festival jährlich rund 2.