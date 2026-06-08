Der Pfadfinderstamm „carpe diem“ lädt zu seinem Waldfest ein – und damit zum Spaßhaben für alle Altersgruppen. Mit dabei sind altbekannte und sogar neue Tierfiguren auf dem Lehrpfad um die Laubacher Schutzhütte.
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Zu seinem traditionellen Waldfest lädt der Pfadfinderstamm „carpe diem“ am Samstag, 13. Juni, und Sonntag, 14. Juni, ein. Das Waldfest findet in und um die Laubacher Schutzhütte statt. Dort, in der Natur, warten Essen wie Spießbraten, frisch gezapfte Getränke und ein Eiswagen auf die Gäste.