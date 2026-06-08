Stamm „carpe diem“ aus Laubach
Pfadfinder laden zum traditionellen Waldfest ein
Schon vom 22. bis zum 25. Mai, also an Pfingsten, haben sich zahlreiche Pfadfinder getroffen - und zwar in Klotten. Hier zu sehe
Schon vom 22. bis zum 25. Mai, also an Pfingsten, haben sich zahlreiche Pfadfinder getroffen - und zwar in Klotten. Hier zu sehen ist die "Versprechensfeier".
Stephan Adams

Der Pfadfinderstamm „carpe diem“ lädt zu seinem Waldfest ein – und damit zum Spaßhaben für alle Altersgruppen. Mit dabei sind altbekannte und sogar neue Tierfiguren auf dem Lehrpfad um die Laubacher Schutzhütte.

Lesezeit 2 Minuten
Zu seinem traditionellen Waldfest lädt der Pfadfinderstamm „carpe diem“ am Samstag, 13. Juni, und Sonntag, 14. Juni, ein. Das Waldfest findet in und um die Laubacher Schutzhütte statt. Dort, in der Natur, warten Essen wie Spießbraten, frisch gezapfte Getränke und ein Eiswagen auf die Gäste.

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