Einen eigenen Imbiss zu betreiben, war schon lange der Traum von Antonio Piedade. Zusammen mit seiner Frau Petra wird er im März den Kultimbiss am Pommerner Moselufer übernehmen.
Lesezeit 2 Minuten
Noch sieht es aus wie auf einer Baustelle am Pommerner Moselufer. Antonio Piedade ist eifrig dabei, den Imbisswagen aufzuhübschen, verwitterte Bretter der Holzverkleidung abzuschleifen, den Boden teils zu erneuern. Mehr als ein Jahr lang war der Imbisswagen mit einer Plane zugedeckt, nun wird er bald zu neuem Leben erweckt.