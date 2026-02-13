Im März geht es los Petra Piedade übernimmt den Kultimbiss in Pommern Ulrike Platten-Wirtz 13.02.2026, 14:03 Uhr

i Petra Piedade aus Burgen übernimmt mit ihrem Mann Antonio den Kultimbiss in Pommern. Im März soll eröffnet werden. Ulrike Platten-Wirtz

Einen eigenen Imbiss zu betreiben, war schon lange der Traum von Antonio Piedade. Zusammen mit seiner Frau Petra wird er im März den Kultimbiss am Pommerner Moselufer übernehmen.

Noch sieht es aus wie auf einer Baustelle am Pommerner Moselufer. Antonio Piedade ist eifrig dabei, den Imbisswagen aufzuhübschen, verwitterte Bretter der Holzverkleidung abzuschleifen, den Boden teils zu erneuern. Mehr als ein Jahr lang war der Imbisswagen mit einer Plane zugedeckt, nun wird er bald zu neuem Leben erweckt.







Artikel teilen

Artikel teilen