Im März geht es los
Petra Piedade übernimmt den Kultimbiss in Pommern
Petra Piedade aus Burgen übernimmt mit ihrem Mann Antonio den Kultimbiss in Pommern. Im März soll eröffnet werden.
Petra Piedade aus Burgen übernimmt mit ihrem Mann Antonio den Kultimbiss in Pommern. Im März soll eröffnet werden.
Ulrike Platten-Wirtz

Einen eigenen Imbiss zu betreiben, war schon lange der Traum von Antonio Piedade. Zusammen mit seiner Frau Petra wird er im März den Kultimbiss am Pommerner Moselufer übernehmen. 

Lesezeit 2 Minuten
Noch sieht es aus wie auf einer Baustelle am Pommerner Moselufer. Antonio Piedade ist eifrig dabei, den Imbisswagen aufzuhübschen, verwitterte Bretter der Holzverkleidung abzuschleifen, den Boden teils zu erneuern. Mehr als ein Jahr lang war der Imbisswagen mit einer Plane zugedeckt, nun wird er bald zu neuem Leben erweckt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren