Benefizkonzert für die Kapelle Peter Reinders singt auf dem Neefer Petersberg Ulrike Platten-Wirtz 19.04.2026, 14:00 Uhr

i Der Sänger Peter Reinders gastiert mit klassischen Werken am 1. und 2. Mai in der Kapelle auf dem Neefer Petersberg. Ulrike Platten-Wirtz

Ein Konzert mit klassischem Gesang gibt es am 1. und 2. Mai in der Petersbergkapelle in Neef. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen dem Erhalt und der Pflege der Kapelle zugute.

Werke klassischer Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Franz Schubert sind am Freitag, 1., und Samstag, 2. Mai, jeweils um 18 Uhr in der Petersbergkapelle in Neef zu hören. Der Sänger Peter Reinders hat den Petersberg mitsamt der Kapelle während einer Wanderung kennengelernt und war von der gesamten Anlage so begeistert, dass er in der Peterskapelle einen klassischen Gesang-Vortrag darbieten möchte.







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