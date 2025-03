Peter Kugel führt Förderverein der Lieger Feuerwehr an

Auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Lieg haben die Verantwortlichen auf Aktivitäten im vergangenen Jahr zurückgeblickt. Außerdem standen Neuwahlen an.

Bei der Jahreshauptversammlung (JHV) der Freiwilligen Feuerwehr präsentierten sich die Kameraden aus Lieg stolz in ihren neuen Uniformen, die sich aus ihrem engagierten Wirken in der Corona-Teststation finanzierten.

Unter Wahlleiter Heinz Zilles standen vor allem die Neuwahlen des Vereins auf dem Programm. Peter Kugel wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt, vertreten vom bisherigen Amtsinhaber Gerhard Schneider. Für die positiven Bilanzen sorgt weiterhin, ebenfalls nach einstimmigem Votum, Christian Kluwig mit den beiden Kassenprüfern Wolfgang Escher und Alois Kluwig. Schriftführer bleibt Jürgen Friedrich.

Bei der JHV wurden durch Cochems Verbandsgemeindebürgermeister Wolfgang Lambertz, Liegs Ortsbürgermeister Heinz Zilles, Wehrführer Daniel Platten und sein Stellvertreter Alessandro Kluwig auch mehrere Feuerwehrkameraden befördert. Über die Ehrungen hinaus wies Lambertz auf notwendige Sanierungsarbeiten am Dach des Feuerwehrgerätehauses hin. Anschließend ließ der alte Vorsitzende des 104 Mitglieder zählenden Feuerwehr-Fördervereins das abgelaufene Jahr mit seinen zahlreichen Aktivitäten wie Bachfest, Lieger Kirmes, Umwelttag, Umzug bei Sankt Martin, das Aufstellen des Weihnachtsbaumes und schließlich die Dorfweihnacht mit allen Ortsvereinen, wobei der Erlös an die Lieger Grundschule und Kindergarten ging, Revue passieren.

Erntedankfest wird groß gefeiert

Höhepunkt in diesem Jahr soll das von Feuerwehr und Musikverein gemeinsam organisierte 60-jährige Jubiläum des Erntedankfestes vom 19. bis 21. September sein, bei dem es keinen Festumzug durchs Dorf gibt, sondern bäuerliche Arbeitsweisen und das Leben von früher an Ständen und Vorführungen gezeigt werden. Der konkrete Festablauf wird vom Festausschuss erarbeitet.

Dem Bericht der beiden Wehrführer zufolge, wohnen von den 25 aktiven Kameraden, darunter auch drei Frauen, einige nicht mehr in Lieg. In einem Ernstfall sei man aber auf Kameraden vor Ort sowie gut trainierte Atemschutzträger angewiesen. Um das zu gewährleisten, wurde von einer Feuerwehr-Bedarfsplanung gesprochen, da es nur noch die Koblenzer Zentrale ohne Bad Kreuznach geben solle. Um frühzeitig Nachwuchs zu generieren, ist bereits eine Feuerwehr-Früherziehung in der Lieger Grundschule beabsichtigt.

Sorge um Erreichbarkeit

Der verzögerte Ausbau der Landesstraße L 108 bereitet den Wehrleuten ebenfalls Sorgen. Man stellte sich die Frage, ob im Ernstfall rechtzeitig Feuerwehrkräfte von der Mosel herangeführt werden könnten. „Es wird spannend, wenn es in der Baustelle keine Ampel gibt“, meinte Platten. Man hat zudem Sorge, ob die Straßenbauarbeiten bis zum Erntedankfest beendet seien. Ortschef Heinz Zilles unterstrich: „Für den zweiten Bauabschnitt ist es dringlich, dass die Koordinierung für Notfallszenarien erfolgt. Schnellstens muss ein runder Tisch einberufen werden, um einen Lösungsweg unter Beteiligung von Polizei, Feuerwehr, DRK, Notärzten und der Gemeinde zu eruieren und festzulegen. Lieg darf nicht mehrere Monate von der Außenwelt abgeschnitten werden. Im Notfall zählt jede Sekunde.“