Hambuch Dorfakademie Peter Bleser erinnert an seine Jahrzehnte im Bundestag Brigitte Meier 23.04.2026, 13:06 Uhr

i Peter Bleser aus Brachtendorf hält bei der Dorfakademie Hambuch einen Vortrag über seine 31-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag. Brigitte Meier

Als jahrzehntelanges Mitglied des Deutschen Bundestages erlebt man viel – das weiß Peter Bleser (CDU). Der derzeitige Ortsbürgermeister von Brachtendorf erinnert sich an viele Begegnungen.

Ein Foto seiner verstorbenen Mutter an ihrem 99. Geburtstag stellt Peter Bleser an den Anfang seines Vortrags „31 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages“ bei der Dorfakademie Hambuch. Diese liebevolle Geste macht deutlich, dass der 74-jährige CDU-Politiker aus Brachtendorf trotz seiner langjährigen Karriere in Bonn und Berlin seine Herkunft nicht vergessen hat.







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