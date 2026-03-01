Neue Genuss-Adresse „Pausenzeit“: Neuer Mittagstisch in Hetzerath 01.03.2026, 10:00 Uhr

i Seit einem halben Jahr ist Hetzerath um eine kulinarische Adresse reicher: „Pausenzeit“ heißt das moderne Bistro in der Hauptstraße 65. Inhaberin Amalia Moldovan (rechts) hat mehrjährige Küchenerfahrung in Spanien gesammelt und führt das Bistro als Einzelunternehmen. Links im Bild Bistro-Mitarbeiterin Florentina Albu. Monika Traut-Bonato

Lange stand das Haus leer, jetzt wird in der Hauptstraße 65 in Hetzerath frisch gekocht: Im Bistro „Pausenzeit“ serviert Amalia Moldovan täglich zwei Gerichte plus Veggie. Es gibt auch einen Lieferservice.

Hetzerath. Nachdem die Immobilie lange leer stand, duftet es heute im Bistro „Pausenzeit“ in der Hauptstraße 65 in Hetzerath nach frisch gekochtem Mittagstisch. Hinter dem Konzept steht Inhaberin Amalia Moldovan. Die 42-jährige Unternehmerin, die mehrjährige Küchenerfahrung in Spanien gesammelt hat, führt das Bistro als Einzelunternehmen – unterstützt von einer Mitarbeiterin, zeitweise auch zu dritt.







