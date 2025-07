Sie glaubt, sie hat einfach nur Glück gehabt, dass sie so alt werden darf, meint Paula Schuwerack. Aber vielleicht ist es auch ihre Freude am Leben, die sie auf dieser Erde hält. Genug hat sie in jedem Fall noch nicht.

Wer zu einem 104. Geburtstag eingeladen ist, erwartet womöglich einen gebrechlichen Menschen im Rollstuhl. Doch nicht so Paula Schuwerack, geborene Gerhartz aus Greimersburg, die im Seniorenzentrum St. Josef Kaisersesch ihre Gäste empfängt. „Das ist ja so aufregend, ich freue mich so“, strahlt sie lachend jeden an, der ihr zum 104. gratuliert.

Sie lacht fröhlich, ihre Augen blitzen vor Lebensfreude. Als Besucher vergisst man bei diesem Anblick schnell, dass Schuweracks Alter dreistellig ist. Als ihr ein Gast scherzhaft alles Gute für die nächsten zehn Jahre wünscht, kontert sie schelmisch: „Mit zehn Jahren gebe ich mich nicht zufrieden, es können ruhig noch ein paar mehr sein.“

Nie ihre Prinzipien verloren

Mit ihrer Tochter Gerlinde Zimmermann, einigen Familienangehörigen und ihren Betreuerinnen feiert Paula Schuwerack ihren besonderen Geburtstag. Sie freut sich über die schön gedeckte Kaffeetafel, denn von gepflegter Tischkultur versteht sie etwas. Als Jugendliche hat sie als Hausgehilfin gearbeitet und dabei unter anderem gelernt, wie Essenseinladungen perfekt gestaltet werden. „Die Teller müssen handbreit von der Tischkante stehen, Besteck und Gläser akkurat jeweils rechts und links daneben“, erklärt die 104-Jährige. Sie achtet bis heute darauf, dass das Essen nach Vorschrift serviert wird: „Anreichen von rechts, abräumen von links“, stellt sie klar. Leider lege man heutzutage nicht mehr allzu großen Wert auf Benimmregeln, bedauert die Seniorin.

Seit zwölf Jahren lebt Paula Schuwerack im Seniorenzentrum Kaisersesch, zunächst mit ihrem Ehemann, der jedoch kurz nach Einzug verstarb. Auch das Leben im Altenheim hat sich sehr verändert, stellt Schuwerack fest: „Früher gab es nicht so viele demente Menschen.“ Es ist daher schwierig, sich mit anderen Bewohnern oder Bewohnerinnen zu unterhalten, sagt sie.

„Mittlerweile mache ich nur noch das, wozu ich Lust und noch Kraft habe.“

Diesen Luxus gönnt sich Paula Schuwerack im hohen Alter.

Dennoch ist sie zufrieden, weil ihre Betreuerinnen immer für sie da sind. Als sie noch in ihrem Haus in Greimersburg lebte, hatte sie einen großen Garten, wo es immer grünte und blühte. Da sie Blumen sehr liebt, hat sie auch im Seniorenheim viele Jahre bei der Gartenpflege geholfen. Außerdem hat sie an vielen Beschäftigungsangeboten teilgenommen, etwa beim Singen und bei der Gymnastik. „Doch mittlerweile mache ich nur noch das, wozu ich Lust und noch Kraft habe“, gibt sie zu.

Schon über ihren 100. Geburtstag hat sich Paula Schuwerack gewundert. Dass sie bei guter Gesundheit weitere vier Jahre leben würde, hat sie nicht erwartet. Warum sie so alt werden darf, kann sie nicht erklären: „Vielleicht liegt es daran, dass ich immer aktiv war. Schon als Kinder mussten wir nach der Schule in Haus und Hof arbeiten: putzen, Stall misten, Vieh versorgen, Straße kehren. Ich denke auch, ich habe Glück gehabt.“ Für ihre nächsten Jahre wünscht sie sich einfach nur Gesundheit: „Bis ich dem Herrgott guten Tag sagen kann.“