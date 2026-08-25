Kloster Springiersbach
Pater Elias blickt mit 91 auf ein bewegtes Leben zurück
Ob Weintrauben, Gemüse oder Blumen: Pater Elias weiß, wie er den Garten am Kloster Springiersbach zum Blühen bringt.
Ob Weintrauben, Gemüse oder Blumen: Pater Elias weiß, wie er den Garten am Kloster Springiersbach zum Blühen bringt.
TV/Ursula Bartz

Trotz seiner 91 Jahre kümmert sich Pater Elias noch liebevoll um den Garten des Klosters Springiersbach. Blick auf ein bewegtes Leben, Wege zu mehr Zuversicht und wunderbare Weisheiten.

Lesezeit 3 Minuten
Es gibt Menschen, die nehmen ihr Gegenüber gefangen, indem sie nur sie selbst sind. Die Ruhe, die Pater Elias ausstrahlt, mag zwar ein wenig auch seinen 91 Jahren geschuldet sein. Doch die herzliche Offenheit, mit der er die Menschen empfängt, leuchtet aus ihm heraus wie die Sonne an diesem Tag, an dem wir ihn im Kloster Springiersbach besuchen.
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