Der Rosenhof der Reichsburg Cochem wurde beim traditionellen Sommerfest zur stimmungsvollen Open-Air-Location. Trotz hochsommerlicher Temperaturen ließen sich die Besucher die Feier nicht verderben.
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Der Rosenhof der Reichsburg hatte sich am frühen Abend in eine schmucke Partymeile verwandelt, als Burgherr Oliver Pinzer ein erwartungsfreudiges Publikum zum traditionellen Sommerfest willkommen hieß. Im Rahmen seiner Grußworte, bei denen er die Gäste auf ein flottes Livemusikerlebnis einstimmte, verwies er zudem auf die nach wie vor brütende Hitze.