Padel, das ist doch dieser neue Trendsport ... ganz genau – und jetzt kann dieser auch auf den Moselhöhen bei Ediger-Eller ausprobiert werden.
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Der Golfclub Cochem/Mosel hat auf den Moselhöhen von Ediger-Eller, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Landal Ferienressort Cochem gelegen, sein Angebot für Sportbegeisterte erweitert: Es gibt nun eine Padel-Anlage. Mit Inbetriebnahme dieser Neuanschaffung will man laut Clubmanager Jannik Oster den bereits zuvor eingeschlagenen Weg der Ergänzung des bereits vorhandenen, zeitgemäßen Sport- und Freizeitangebotes fortsetzen und damit weg vom ...