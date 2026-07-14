Rasanter Trendsport Padel kann man jetzt in Ediger-Eller spielen Thomas Esser 14.07.2026, 12:00 Uhr

i Während die Außenanlage in den nächsten Tagen noch fertiggestellt und frisch begrünt wird, wurden die beiden Einzel- und Doppelspielplätze bereits in Betrieb genommen. Thomas Esser

Padel, das ist doch dieser neue Trendsport ... ganz genau – und jetzt kann dieser auch auf den Moselhöhen bei Ediger-Eller ausprobiert werden.

Der Golfclub Cochem/Mosel hat auf den Moselhöhen von Ediger-Eller, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Landal Ferienressort Cochem gelegen, sein Angebot für Sportbegeisterte erweitert: Es gibt nun eine Padel-Anlage. Mit Inbetriebnahme dieser Neuanschaffung will man laut Clubmanager Jannik Oster den bereits zuvor eingeschlagenen Weg der Ergänzung des bereits vorhandenen, zeitgemäßen Sport- und Freizeitangebotes fortsetzen und damit weg vom ...







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