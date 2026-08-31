Winzer in Piesport Paar findet erst zueinander – und dann zum Moselwein 31.08.2026, 09:14 Uhr

i Ihre Liebe machte sie zu Moselwinzern: Janine Zissner und Joao Pedro Gomes Borgas machen in Piesport Moselwein mit deutlicher portugiesischer Handschrift. Janine Zissner/Steve Rayyan Mack

Kennengelernt haben sie sich beim Salsa-Tanzen in Luxemburg. Heute machen die Kosmetikerin aus Trier und der Bauunternehmer und Winzer aus Portugal zusammen Wein in Piesport.

Der Anstoß kam von ihm: Joao Pedro Gomes Borgas (57) ist nicht nur Unternehmer – er hat schon seit jeher in seiner Heimatregion am Fluss Douro in der Nähe von Porto im Norden des Landes seinen eigenen Wein gemacht. Die Liebe zu Janine Zissner weckte in ihm, kaum dass es zwischen den beiden gefunkt hatte, den Wunsch, das auch an der Mosel zu tun.







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