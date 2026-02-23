Grünen-Kandidat im WK 15
Ott: Kann Sorgen und Nöte der Menschen gut einschätzen
Christian Ott geht bei der Landtagswahl 2026 für die Grünen im Wahlkreis 15 ins Rennen.
Christian Ott geht bei der Landtagswahl 2026 für die Grünen im Wahlkreis 15 ins Rennen.
Christof Mattes

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Christian Ott. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der Grünen selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Christian Ott tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) für die Partei Bündnis 90/Die Grünen an.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWK 15 – Cochem-Zell

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren