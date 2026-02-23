Grünen-Kandidat im WK 15 Ott: Kann Sorgen und Nöte der Menschen gut einschätzen 23.02.2026, 12:00 Uhr

i Christian Ott geht bei der Landtagswahl 2026 für die Grünen im Wahlkreis 15 ins Rennen. Christof Mattes

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Christian Ott. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der Grünen selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Christian Ott tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) für die Partei Bündnis 90/Die Grünen an.







