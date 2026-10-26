Meistertitel im Castingsport Otmar Balles aus Illerich angelt ohne Fisch und Wasser Ulrike Platten-Wirtz 26.10.2026, 13:00 Uhr

i Im Garten seines Wohnhauses wirft Otmar Balles die Angel aus. Fische fängt er dabei aber keine. Beim Castingsport geht es vielmehr um präzises Zielen. Ulrike Platten-Wirtz

Wer den Begriff „Casting“ hört, denkt als erstes an Bewerbungen für Laufsteg oder Film. Doch Castingsport hat damit nichts zu tun. Otmar Balles aus Illerich erklärt, was es mit seinem außergewöhnlichen Hobby auf sich hat und wie er dazu kam.

Otmar Balles wirft die Angel aus. Jedoch nicht an einem Teich oder Fluss, in dem er nach Fischen angelt, sondern im Garten seines Wohnhauses in Illerich. Der Köder oder vielmehr das Castinggewicht von 7,5 Gramm landet auf einem großen gelben Teller, der leicht schräg gestellt auf dem Rasen vor einer grünen Hecke platziert ist.







Artikel teilen

Artikel teilen