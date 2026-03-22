Seit über 30 Jahren wagen Schwimmer den Sprung in die Mosel – das Neujahrsritual wurde zum Osterschwimmen. Trotz kleinerer Teilnehmerzahl bleibt die sechs Kilometer lange Strecke zwischen Ernst und Cochem zugleich Fest und Übung für Rettungskräfte.
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Cochem. Seit mehr als drei Jahrzehnten springen Schwimmer einmal im Jahr in die Mosel und bewältigen die Strecke zwischen Ernst und Cochem – etwa sechs Kilometer. Die Veranstaltung der Wasserwacht Cochem soll den Beteiligten Freude bereiten, ist aber gleichzeitig eine Übung für die Einsatzkräfte.