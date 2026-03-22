Unterwegs im kalten Fluss
Osterschwimmen in der Mosel ist Spaß und Übung zugleich
Osterschwimmen der Wasserwacht Cochem in der Mosel
Osterschwimmen der Wasserwacht Cochem in der Mosel
Kevin Rühle

Seit über 30 Jahren wagen Schwimmer den Sprung in die Mosel – das Neujahrsritual wurde zum Osterschwimmen. Trotz kleinerer Teilnehmerzahl bleibt die sechs Kilometer lange Strecke zwischen Ernst und Cochem zugleich Fest und Übung für Rettungskräfte.

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Cochem. Seit mehr als drei Jahrzehnten springen Schwimmer einmal im Jahr in die Mosel und bewältigen die Strecke zwischen Ernst und Cochem – etwa sechs Kilometer. Die Veranstaltung der Wasserwacht Cochem soll den Beteiligten Freude bereiten, ist aber gleichzeitig eine Übung für die Einsatzkräfte.

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