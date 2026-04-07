Der Ostermarsch rund um den Fliegerhorst in Büchel hat inzwischen eine lange Tradition. Die von Rednern geäußerten Forderungen sind bekannt. Doch wie gut passen sie zur aktuellen Weltlage?
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Mehr als 300 Menschen haben nach Veranstalterangaben beim Ostermarsch in Büchel für eine atomwaffenfreie Welt und den deutschen Beitritt zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag demonstriert. Redner warnten vor einem erneuten nuklearen Rüstungswettlauf und widersprachen entschieden der Forderung nach einer deutschen Atombombe.