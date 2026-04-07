Friedensdemo in der Eifel Ostermarschierer in Büchel warnen vor nuklearer Rüstung Dieter Junker 07.04.2026, 11:00 Uhr

i Mehr als 300 Menschen nehmen nach Veranstalterangaben am Bücheler Ostermarsch teil und warnen vor einem erneuten atomaren Rüstungswettlauf. Dieter Junker

Der Ostermarsch rund um den Fliegerhorst in Büchel hat inzwischen eine lange Tradition. Die von Rednern geäußerten Forderungen sind bekannt. Doch wie gut passen sie zur aktuellen Weltlage?

Mehr als 300 Menschen haben nach Veranstalterangaben beim Ostermarsch in Büchel für eine atomwaffenfreie Welt und den deutschen Beitritt zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag demonstriert. Redner warnten vor einem erneuten nuklearen Rüstungswettlauf und widersprachen entschieden der Forderung nach einer deutschen Atombombe.







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