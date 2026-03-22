Fröhlicher Auftakt in Cochem Ostermarkt: Bunte Stände und Sonne locken Gäste an Thomas Esser 22.03.2026, 12:00 Uhr

i Eine bunte Vielfalt an kleinen und großen Oster- und Frühlingsaccessoires prägt an den Marktbuden und Verkaufsständen das Bild. Die Besucher haben Spaß und Lust zu kaufen. Thomas Esser

Pünktlich zum Frühlingsbeginn lockt in Cochem der traditionelle Ostermarkt die Besucher an. Ein Auftakt nach Maß für die Freiluftsaison. Was alles geboten wird.

Als farbenfroher Start in den Frühling entpuppt sich am Wochenende der traditionelle Ostermarkt. Diesbezüglich wird er seinem Ruf als echter Publikumsmagnet auch dieses Mal gerecht. Hauptgründe hierfür sind unter anderem die mit Oster- und Frühlingsaccessoires hervorragend bestückten Buden und Stände, sowie ein traumhaftes Sonnenwetter, was sowohl Besuchern wie Marktbetreibern schon vor dem offiziellen Startschuss ein Lächeln ins Gesicht ...







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