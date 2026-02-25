SPD-Kandidat im Wahlkreis 15 Oster: Politik braucht mehr Arbeiter aus der Praxis 25.02.2026, 12:00 Uhr

i Benedikt Oster geht bei der Landtagswahl 2026 für die SPD im Wahlkreis 15 ins Rennen. Susie Knoll

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Benedikt Oster. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der SPD selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Benedikt Oster tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) für die Partei SPD an.







