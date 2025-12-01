Ortswechsel beim Kaisersescher Weihnachtsmarkt 

Vom Postplatz zum historischen Ortskern umgezogen: Weiträumig vom Durchgangsverkehr getrennt konnten Besucher den vorweihnachtlichen Markttrubel in Kaisersesch am neuen Ort genießen.

Kaisersesch. Aufgrund der räumlichen Enge auf dem Postplatz, hatte man sich vonseiten der Stadt heuer dazu entschieden, den beliebten Weihnachtsmarkt in den historischen Ortskern unterhalb des Kinos zu verlegen. Sehr zur Freude seiner Besucher,

denn hier konnte man, vom Durchgangsverkehr weiträumig getrennt, den vorweihnachtlichen Markttrubel in vollen Zügen genießen.