Rasch Hilfe leisten Ortsgemeinde kämpft gegen den plötzlichen Herztod 10.01.2025, 16:00 Uhr

Die Gemeinde Ediger-Eller investiert in die Gesundheit ihrer Bürger und ihrer Gäste. Um den plötzlichen Herztod zu bekämpfen, wurde ein Defibrillator angeschafft.

{element}Im Rahmen der Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“ investiert die Doppelgemeinde an der Mosel in einen öffentlich zugänglichen „Automatisierten Externen Defibrillator“ (AED) und damit in die Sicherheit von Bevölkerung und Touristen. Das teilt die Feuerwehr des Ortes mit.

