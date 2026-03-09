Keine PV auf Privatflächen 
Ortschef ist sauer: „Auderath geht viel Geld flöten“
In Auderath soll, wie hier in Ulmen, eine Freiflächenfotovoltaikanlage entstehen. Allerdings auf privatem Grund. Das lehnt der VG-Rat ab.
Archivfoto Kevin Rühle. Kevin Rühle

In Auderath plant ein Investor den Bau einer Freiflächenfotovoltaikanlage auf privatem Gelände. Eine Win-win-Situation, sagt der Ortsbürgermeister. Der VG-Rat in Ulmen ist anderer Ansicht und lehnt den Antrag ab.

Lesezeit 2 Minuten
Die Chance, für die Gemeinde zusätzliche Einnahmen aus einer Freiflächenphotovoltaikanlage zu generieren ist vertan. „Dabei hätten wir das Geld gut gebrauchen können“, bedauert Bernhard Peter, Ortsbürgermeister von Auderath.Seit Jahren beschäftigt man sich in der Verbandsgemeinde Ulmen mit dem Thema regenerative Energien.

