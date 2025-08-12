Mit einem Orgelkonzert zum 340. Geburtstag des Komponisten Johann Sebastian Bach gastiert Dekanatskantor Hubert Blaum aus Daun in der Cochemer St. Martinskirche. Das Concerto a-Moll geht auf ein Violinkonzert von Antonio Vivaldi zurück, das Bach für Orgel bearbeitet hat. „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ heißt es in der ruhigen Choralpartita von Barockkomponist Johann Pachelbel. Jaques-Nicolas Lemmens, französischer Komponist im 19. Jahrhundert, komponierte das „Fanfare – Cantabile – Final“, die mit ihren drei Sätzen eine Konzertform ergeben.

Blaum studierte Kirchenmusik in Aachen und Mainz, ist als Kantor an der St. Nikolauskirche in Daun tätig und Dekanatskantor im Bistum Trier. Regelmäßige Konzerttätigkeit führten ihn in die Domkirchen von Bamberg, Fulda und Trier, nach Vierzehnheiligen (Oberfranken) und in die Abteikirche Himmerod. Der Eintritt zur Matinee in Cochem ist frei, ein Beitrag zur Unterstützung der Kirchenmusik willkommen. Kontakt: marion.oswald@bistum-trier.de