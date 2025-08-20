Organist Johannes Geffert und Querflötistin Ulrike Friedrich legen in der Cochemer Kirche St. Martin am Samstag, 23. August, um 11 Uhr gemeinsam los. Stücke wie Konzertetüde „Papillon“, „Souvenir Russe“ von Ernesto Köhler und „Pan und die Hirten“ kommen zu Gehör. Solistische Orgelstücke, ein Rag als Referenz Beethovens und das Präludium und Fuge in Swing „Bach goes to town“ sollen die Zuhörer erfreuen. Mit dem türkischen Folksong „Sehnaz Longa“ von Santuri Etham Bey mit Orgel und Flöte beschließt das Duo die Matinee. Bei Musik, kurzen Texten und Gebeten soll das Publikum vom hektischen Alltag zur Ruhe kommen, teilt Initiatorin Marion Oswald mit.

Zwei erfahrene Musikpersönlichkeiten

Ulrike Friedrich ist als freischaffende Musikerin und als Instrumentalpädagogin im Raum Andernach/Neuwied tätig. Nach ihrem Studium im Hauptfach Querflöte folgte ein weiterführendes Studium bei Klaus Holsten. Seit 2008 widmet sie sich intensiv dem Studium der Traversflöte, der historischen Aufführungspraxis und spielt in verschiedenen Ensembles. Ihr Repertoire erstreckt sich von Frühbarock über Klassik und Romantik bis zur zeitgenössischen Musik. Eine CD mit selten zu hörendem Repertoire erschien 2017 im Verlag „Querstand“. Als Solistin hat sie zahlreiche Konzerte im In- und Ausland gestaltet.

Johannes Geffert wuchs in den Traditionen der Kirchenmusik auf. Nach Studien in Köln und England wurde er Organist der Annakirche und Leiter des Bachvereins in Aachen (Gründung der Aachener Bachtage). In Bonn führte er das musikalische Erbe seines Vaters als Kirchenmusikdirektor an der Kreuzkirche fort. Von 1997 bis 2015 unterrichtete er als Professor an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Konzerte führten ihn an bedeutende Orgeln vieler Länder. Geffert ist Honorary Vice President der englischen Organistenvereinigung AIO und wurde mit der Aachener Bach-Medaille ausgezeichnet.

Der Eintritt zur Orgelmatinee ist frei. Ein Beitrag zur Unterstützung der Kirchenmusik ist willkommen. Kontakt unter marion.oswald@bistum-trier.de﻿