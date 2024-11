Aktion von Soroptimist Cochem Orangefarbene Stühle als Zeichen gegen Gewalt an Frauen 21.11.2024, 16:05 Uhr

i Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen hat der Club Soroptimist Cochem eine Aktion mit orangefarbenen Stühlen gestartet, die im Landkreis verteilt werden, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Karin Scheuer

Ob zu Hause, auf offener Straße oder in sozialen Netzwerken: Gewalt gegen Frauen kann überall passieren. Mit orangefarbenen Stühlen macht der Club Soroptimist Cochem im ganzen Landkreis auf die Problematik aufmerksam. Was es damit auf sich hat.

Orangefarbene Stühle in Verwaltungsgebäuden, Arztpraxen, Geschäften und Instituten im Landkreis machen es deutlich: Hier ist kein Platz für Gewalt an Frauen. Am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, rückt der Club Soroptimist Cochem die wichtige Thematik in den Fokus der Öffentlichkeit und setzt mit diesen Stühlen ein sichtbares Zeichen.

